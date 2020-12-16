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Венедиктов: Одним из кандидатов в преемники Путина по-прежнему является Медведев

Президент России Владимир Путин занимается переформированием политической системы под себя. Одним из вероятных кандидатов в преемники может быть экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

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Медведев (слева) был президентом РФ в 2008 2012 годах, когда нынешний глава Кремля Путин был премьер-министром
Медведев (слева) был президентом РФ в 2008–2012 годах, когда нынешний глава Кремля Путин был премьер-министром
Фото: EPA

Под кого президент РФ Владимир Путин проводит переформатирование политических сил, вносит поправки в конституцию и принимает новые законы, "пока не просматривается". Об этом российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Но на самом деле ты должен заходить со стороны Путина, потому что ты понимаешь, что преемником Путина будет человек, назначенный Путиным, если он будет жив. То есть если при жизни Путина будет преемник, то Владимир Владимирович будет выбирать", – считает Венедиктов.

Он отметил, что в 2005 году понимал, что преемником Путина станет Медведев.

"Для того Путина, 2005 года, Медведев был как сын. Это был наследник. Что-то изменилось? Нет. И я считаю, что одним из кандидатов по-прежнему в голове у Владимира Владимировича – я, конечно, не психиатр – является Дмитрий Медведев как человек уже прошедший и один раз выполнивший все, что Путин от него хотел, и сложил власть в ту же секунду, когда Путин попросил. В ту же секунду. А был верховным. А на его стороне был министр обороны, господин Сердюков. На стороне Медведева. Который потом расплатился постом. Значит, тем не менее доверенное лицо. Вот он в резерве", – уверен журналист.

Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор. Читайте полную версию интервью

По его словам, у разных кланов в окружении Путина есть свои кандидаты.

"Есть клан "изоляционистский", как я называю, силовой партии, – в который входит [секретарь Совбеза РФ] Николай Патрушев, [глава "Роснефти"] Игорь Сечин, [председатель Госдумы] Вячеслав Володин... У них наверняка есть кандидат. Мы его не видим. Но фронтменом является Володин. Есть [директор Службы внешней разведки] Сергей Евгеньевич Нарышкин, который в последнее время активизировался на публичном поле. Есть [мэр Москвы] Сергей Семенович Собянин, который набрал в связи с коронавирусом большой авторитет, и много врагов получилось. А на самом деле будет тот, кого я не назвал, если будет. Так уже бывало. Все уже забыли, каким образом [премьер-министр РФ Михаил ] Мишустин возник из небытия. А если мы вспомним предыдущих премьеров, за исключением Медведева: [Михаил] Фрадков, [спецпредставитель президента РФ Виктор] Зубков", – сказал Венедиктов.

Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, когда нынешний глава Кремля Путин был премьер-министром.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку.

Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Кремль, Госдума, Алексей Венедиктов, Роснефть, Игорь Сечин, Алеся Бацман, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин
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