В ФБР заявили, что хакеры могут сорвать Олимпиаду в Токио

Атаки могут быть проведены на прямые трансляции мероприятия, также их целью может быть кража или утечка конфиденциальных данных. В ФБР заявили, что вредоносная деятельность может быть направлена на сферу гостеприимства, транзит, продажу билетов или безопасность.

"ФБР не известно о какой-либо конкретной киберугрозе против Олимпийских игр, но призывает партнеров сохранять бдительность", – отметили в сообщении.

Американский телеканал NBC News сообщил, что российские хакеры срывали каждую Олимпиаду с 2016 года, с момента, когда Россия была отстранена от полноправного участия в Играх.

Телеканал подчеркнул, что в 2016 году произошла утечка личных данных с медицинских карт американских спортсменок Симоны Байлз и Серены Уильямс. В 2018 году закеры отключили онлайн-продажу билетов во время церемонии открытия Олимпиады в Южной Корее.