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Спортивный суд Лозанны сократил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований

Спортивный арбитражный суд Лозанны сократил до трех лет срок отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, установленного Всемирным антидопинговым агентством. Запрет ВАДА будет действовать до 16 декабря 2022 года.

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Российские спортсмены смогут выступать под флагом РФ с конца декабря 2022 года
Фото: EPA

Спортивный арбитражный суд Лозанны на год уменьшил срок отстранения российских спортсменов от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира, установленного Всемирного антидопинговым агентством, – с четырех до трех лет. О принятом решении 17 декабря сообщил официальный сайт суда.

Согласно тексту решения, запрет будет действовать еще два года – до 16 декабря 2022 года. До этого времени Россия также не сможет проводить международные соревнования.

Кроме того, суд обязал Российское антидопинговое агентство выплатить ВАДА $1,27 млн в качестве компенсации расходов на проведение расследования.

Осенью 2015 года после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте был приостановлен статус РУСАДА и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады-2014. В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории. 

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА. 13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории. В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории. 23 сентября на заседании исполкома ВАДА было объявлено об инициировании процедуры лишения РУСАДА статуса в связи с подозрениями, что россияне манипулировали материалами Московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в январе.

В ноябре комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации применить жесткие санкции в отношении российских спортсменов и спортивных чиновников. 9 декабря 2019 исполком ВАДА отстранил Россию от международных соревнований сроком на четыре года. Российским спортсменам запретили выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и на чемпионатах мира.

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