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Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов

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Олимпийские игры пройдут в Японии с 23 июля по 8 августа
Олимпийские игры пройдут в Японии с 23 июля по 8 августа 
Фото: EPA

В эту пятницу, 23 июля, в столице Японии Токио состоится торжественная церемония открытия Олимпийских игр. Изначально Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год.

Соревнования продлятся до 8 августа. В них примут участие около 11 тыс. спортсменов из 200 стран.

Из-за коронавируса еще весной японские власти решили не пускать в страну иностранных болельщиков, предполагалось, что соревнования смогут посещать местные жители.

Но в начале июля из-за увеличения количества новых случаев COVID-19 в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации, который предполагает ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. Таким образом, соревнования в японской столице пройдут вообще без болельщиков на трибунах (решение о допуске зрителей на стадионы в других префектурах, где состоится несколько турниров, будут принимать местные власти).

Расписание соревнований опубликовано на сайте Олимпийских игр. Первые комплекты наград будут разыграны 24 июля.

Официальным транслятором Олимпиады в Украине является телеканал "UA:Перший". За две недели он покажет около 220 часов соревнований, сообщила пресс-служба Общественного. Трансляция утренней сессии Олимпиады будет стартовать ежедневно в 3.00, дневной – в 11.00. В 16.00 ведущий Дмитрий Лазуткин и художественная гимнастка, бронзовая призерка Олимпиады 2016 Анна Ризатдинова будут подводить итоги каждого дня соревнований. 

Украина седьмой раз примет участие в Олимпийских играх. На соревнованиях страну будут представлять 158 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

В Министерстве молодежи и спорта Общественному рассказали, что, как и на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, за золотую медаль украинские спортсмены получат от государства $125 тыс., за серебряную – $80 тыс., за бронзовую – $55 тыс.

За годы независимости Украина шесть раз принимала участие в Олимпийских играх и завоевала 120 медалей. Скриншот: olympics.com
За годы независимости Украина шесть раз принимала участие в Олимпийских играх и завоевала 120 медалей. Скриншот: olympics.com

Юрий Онищенко. Фото: Yuriy Onyshchenko / Facebook
Юрий Онищенко. Фото: Yuriy Onyshchenko / Facebook

Украинский журналист Юрий Онищенко разместил в Facebook несколько материалов об Олимпиаде 2020, в том числе о титулованных украинских спортсменах, которые пропустят соревнования, а также о шансах украинцев на медали. Редакция "ГОРДОН" публикует их целиком с разрешения автора. 

Кто из топовых украинских спортсменов не поедет в Токио

Украина потеряла ряд лицензий сразу в нескольких видах спорта, где могла рассчитывать на медали: в академической гребле (всего одна лицензия), в фехтовании (не едет женская команда саблисток, ни одной лицензии в рапире), мало лицензий в борьбе, всего шесть в боксе.

Также на Игры не едет несколько топовых спортсменов, которые могли бороться за медали. Это Олег Верняев – чемпион и серебряный призер Рио 2016 и лидер сборной по спортивной гимнастике. Еще в январе Международная федерация гимнастики отстранила его от соревнований, но причина не называлась. В течение полугода не было никаких комментариев ни от нее, ни от украинской федерации, ни от самого Верняева. И вот на прошлой неделе гимнаст официально сообщил, что у него нашли мельдоний и дисквалифицировали на четыре года. Впереди – апелляция.

Тяжеловес Дмитрий Чумак также не едет на Олимпиаду, и там очень мутная история. Весной Чумак выиграл золото чемпионата Европы в Москве, после чего опубликовал в Instagram пост с горящим Кремлем и словами песни "Ленинград" "Москва сгорела целиком..." Через несколько недель его и тренера обвинили в нарушении антидопинговых правил, причем не в употреблении запрещенных препаратов, а в подкупе допинг-офицера. Украинца отстранили от соревнований на время расследования.

"Самая коррумпированная организация в мире ITA (International Testing Agency) обвинила меня в нарушении антидопинговых правил. При этом допинг не нашли. Еще и приписали попытку подкупа. Так и живем",  написал Чумак в Instagram после решения об отстранении. 

Боксер Евгений Барабанов должен был представлять Украину на Олимпиаде в категории до 67 кг. Лицензию он получил за высокий рейтинг в мире, хотя квалификационный отбор не прошел. Барабанов провалил допинг-тест, который сдавал в январе. По неофициальной информации, спортсмена отстранили от соревнований на два года.

Также пропустит Игры один из лидеров украинской сборной по плаванию, призер чемпионатов мира и Европы Андрей Говоров, но здесь никаких подводных камней: он не выполнил олимпийский норматив. Говоров является рекордсменом мира на дистанции 50 м баттерфляем, но эта дисциплина отсутствует в программе Олимпиады.

Шансы на медали

На Олимпиаде 2016 украинская сборная выиграла 11 медалей, из которых две были золотыми – это худший результат за все годы независимости.

В Токио есть повод рассчитывать на большее количество наград.

Аналитики Gracenote, которые готовят прогнозы на каждую Олимпиаду, считают, что Украина выиграет 21 медаль (в том числе шесть золотых), и внесли ее в список стран, которые достигнут наибольшего прогресса по сравнению с предыдущими Играми. В прогнозе Associated Press Украины отдают 14 медалей (три золотых).

Прыжки в высоту

Претенденты: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко 

В секторе для прыжков Украина имеет, возможно, наибольшие шансы на медаль, и даже не на одну. Вице-чемпионка мира Магучих в начале июля установила лучший результат сезона в мире, прыгнув на 2,03 м в Стокгольме, и была очень близка к заоблачным 2,07 м. Ее личный рекорд – 2,06.

Магучих выиграла золото чемпионата Европы, а Геращенко стала второй. На прошлой неделе Магучих выиграла чемпионат Европы U23 с результатом 2 м, установив рекорд молодежного турнира. 

У Левченко после коронавируса в начале года не было выдающихся прыжков, но она несомненный топ и претендентка на медаль. 

Прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Ярослава Магучих – претендентки на медали в Токио. Фото: EPA
Прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Ярослава Магучих – претендентки на медали. Фото: EPA

Дзюдо, категория до 48 кг

Претендент: Дарья Белодед

Двукратная чемпионка мира и второй номер мирового рейтинга  Белодед – одна из главных претенденток на золото в Токио в своей дисциплине. Для Белодед это будут дебютные Олимпийские игры. Она будет бороться первой из украинских претендентов – уже 24 июля.

Карате 

Претенденты: Анжелика Терлюга, Анита Серегина, Станислав Горуна

Карате впервые представлено на Олимпиаде, и Украина имеет очень серьезные шансы на медаль и в женских, и в мужских соревнованиях.

Горуна (категория до 75 кг)  многократный призер чемпионатов Европы и мира, на последнем Евро выиграл золото в одиночном турнире, а также бронзу в командном кумите. На сегодня он четвертый в мировом рейтинге.

Терлюга  трехкратная чемпионка Европы, первый номер мирового рейтинга в кумите.

Прыжки в длину

Претендент: Марина Бех-Романчук

Действующая чемпионка Европы Бех-Романчук была с медалями на последних этапах "Бриллиантовой лиги" и имеет лучший результат сезона в мире – 6,92 м. 

Супруги Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук являются претендентами на награды в своих дисциплинах. Фото: marynabekh / Instagram
Супруги Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук являются претендентами на награды в своих дисциплинах. Фото: marynabekh / Instagram

Плавание

Претендент: Михаил Романчук

Лидер украинской команды по плаванию Романчук будет претендовать на медали на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем. Именно в этих дисциплинах он стал чемпионом Европы в мае.

Бег на 400 метров с барьерами

Претендент: Анна Рыжкова

В июле на этапе "Бриллиантовой лиги" Рыжкова выбежала из 53 с – 52,96. С этим результатом она обновила лучший личный результат в карьере, причем сразу почти на секунду, и побила национальный рекорд 17-летней давности.

Украинка третий раз за сезон обновила personal best и вошла в топ-5 самых быстрых бегуний сезона.

Метание молота

Претендент: Михаил Кохан

Украинец на протяжении всего сезона улучшал свои результаты и в июле установил личный рекорд  80,78 м. Это четвертый результат сезона в мире и лучший результат, который когда-либо показывали 20-летние спортсмены в этой дисциплине. На прошлой неделе выиграл Евро U23.

Фехтование на саблях 

Претендент: Ольга Харлан

Обладательница четырех олимпийских наград в этот раз единственной из украинок будет выступать на соревнованиях саблисток. Ни команда, ни ее партнерши по сборной в Токио не квалифицировались.

Вообще представительство украинских фехтовальщиков будет небольшим  шесть олимпийских лицензий, и это антирекорд с 1996 года. 

Ольга Харлан – единственная украинка, которая будет выступать на соревнованиях саблисток. Фото: EPA
Ольга Харлан – единственная украинка, которая будет выступать на соревнованиях саблисток. Фото: EPA

Бокс, категория до 75 кг

Претендент: Александр Хижняк

Украину будут представлять три боксера в мужском турнире и три  в женском. На Олимпиаде в Рио украинские боксеры не выиграли ни одной медали, сейчас шансы разве что у Хижняка, который ради Олимпиады отложил переход в профессионалы.

Греко-римская борьба, категория до 87 кг

Претендент: Жан Беленюк

Беленюк стал серебряным призером в Рио при очень спорном судействе и со второй попытки хочет взять золото. Правда, после избрания народным депутатом от "Слуги народа" в 2019 году у него был длительный перерыв. В 2021-м Беленюк принял участие лишь в двух турнирах – выиграл Гран-при в Загребе и стал бронзовым призером чемпионата Европы. В мировом рейтинге он сейчас 11-й.

Кстати, россиянин, которому Беленюк проиграл в Рио, на Олимпиаду не отобрался.

Теннис

Претенденты: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, сестры Надежда и Людмила Киченок

Сильное представительство в женском турнире дает основания рассчитываться по крайней мере на одну медаль. Свитолина  шестой номер мирового рейтинга, сестры Киченок давно играют в парном разряде, а Ястремская при хороших раскладах в сетке может дойти как минимум до полуфинала.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина будет бороться за олимпийскую награду. Фото: EPA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина будет бороться за олимпийскую награду. Фото: EPA

Список абсолютно не исчерпывающий, есть шансы на медали в пулевой стрельбе, маунтенбайке, спортивной гимнастике, прыжках в воду, синхронном плавании и гребле.

Теги: Япония, Элина Свитолина, Олимпиада, Токио, Олег Верняев, Олимпиада 2020, Андрей Говоров, Жан Беленюк, Михаил Романчук, Даяна Ястремская, Александр Хижняк, Дарья Белодед, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Марина Бех-Романчук, Михаил Кохан, Станислав Горуна, Ирина Геращенко (легкоатлетка), Анжелика Терлюга, Дмитрий Чумак
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