Украинский олимпиец Верняев назвал причину отстранения от соревнований

Спортсмен не знает, как запрещенный препарат попал в его организм, но уверен, что его вины в этом нет. В доказательство этого он говорит, что только один тест на мельдоний дал положительный результат, а почти десять следующих наличие запрещенной субстанции не подтвердили.

"Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенной субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена. Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки", – добавил он.

Верняев подчеркнул, что будет обжаловать решение о своем отстранении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Мельдоний, который не одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, используется в других странах для лечения сердечных заболеваний, отмечает NBC. Он был добавлен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в январе 2016 года, и вскоре после этого его обнаружили у российской теннисистки Марии Шараповой на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2016.

Шарапова тогда объяснила, что она принимала его в течение последнего десятилетия из-за проблем со здоровьем и не знала, что он был добавлен в список ВАДА ранее в том же месяце. Ее дисквалифицировали на 15 месяцев.