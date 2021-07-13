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Украинский олимпиец Верняев назвал причину отстранения от соревнований

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Верняев будет обжаловать решение о своем отстранении
Верняев будет обжаловать решение о своем отстранении
Фото: verniaiev13 / Instagram

Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике украинца Олега Верняева на четыре года отстранили от соревнований из-за мельдония в крови. Об этом сам Верняев 13 июля сообщил в Instagram.

Спортсмен не знает, как запрещенный препарат попал в его организм, но уверен, что его вины в этом нет. В доказательство этого он говорит, что только один тест на мельдоний дал положительный результат, а почти десять следующих наличие запрещенной субстанции не подтвердили.

"Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенной субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена. Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки", – добавил он.

Верняев подчеркнул, что будет обжаловать решение о своем отстранении.

Мельдоний, который не одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, используется в других странах для лечения сердечных заболеваний, отмечает NBC. Он был добавлен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в январе 2016 года, и вскоре после этого его обнаружили у российской теннисистки Марии Шараповой на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2016.

Шарапова тогда объяснила, что она принимала его в течение последнего десятилетия из-за проблем со здоровьем и не знала, что он был добавлен в список ВАДА ранее в том же месяце. Ее дисквалифицировали на 15 месяцев.

Контекст:

Верняев неожиданно пропустил чемпионат Европы, который состоялся 9–13 декабря прошлого года в Турции. Отсутствие лидера сборной наставник мужской сборной Геннадий Сартинский объяснял микротравмами и потребностью спортсмена защитить диссертацию.

Позже на сайте Международной федерации спортивной гимнастики появилась информация о временном отстранении украинца от соревнований. Причины такого решения не сообщались.

В комментарии телеканалу NBC Sports представитель федерации также отказался называть причины отстранения украинского спортсмена, отметив лишь, что запрет действует “до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается“.

Из-за отстранения Верняев не попал в состав сборной Украины на Олимпиаде 2020 в Токио.

Верняев – участник двух Олимпиад. На играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он выиграл золотую и серебряную медали. 

Теги: спорт, спортивная гимнастика, Олег Верняев, Олимпиада 2020, мельдоний, дисквалификация
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