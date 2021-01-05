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“Допинг? Может. Но пока сказали ничего не рассказывать“. Тренер прокомментировал отстранение Верняева от соревнований

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев не участвует в соревнованиях около месяца. Тренер украинца Геннадий Сартинский прокомментировал причину временного отстранения Верняева от соревнований.

Тренер Верняева Геннадий Сартинський не исключил, что причиной временного отстранения его подопечного может быть допинг
Тренер Верняева Геннадий Сартинський не исключил, что причиной временного отстранения его подопечного может быть допинг
Фото: Oleg Verniaiev / Facebook

Главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский не исключил, что причиной временного отстранения олимпийского чемпиона Олега Верняева от соревнований может быть употребление им запрещенных препаратов. Об этом он сказал в комментарии Tribuna.

“Может. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация пока“, – сказал Сартинский на вопрос журналиста интернет-издания, может ли допинг быть причиной отстранения спортсмена.

В свою очередь, директор Национального антидопингового центра Украины Иван Курлищук отметил, что подобные отстранения не обязательно свидетельствуют о факте употребления допинга спортсменами, но очевидно одно – “какое-то подозрение есть“.

“Может, не было документа о терапевтическом использовании какого-то препарата“, – предположил Курлищук в комментарии для Tribuna.

Олег Верняев неожиданно пропустил чемпионат Европы, который состоялся 9–13 декабря прошлого года в Турции. Отсутствие лидера сборной наставник мужской сборной Сартинский объяснял микротравмами и потребностью спортсмена защитить диссертацию.

Позже на сайте Международной федерации спортивной гимнастики (FIG) появилась информация о временном отстранении украинца от соревнований. Причины такого решения не сообщались.

В комментарии телеканалу NBC представитель FIG также отказался называть причины отстранения украинского спортсмена, отметив лишь, что запрет действует “до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается“.

В 2019 году Верняев стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике, заняв третье место в многоборье. В марте прошлого года он получил серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.

Верняев – участник двух Олимпиад. На играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он выиграл золотую и серебряную медали. Украинец также заявлял о намерении принять участие и в перенесенной в связи с пандемией Олимпиаде в Токио.

Теги: Украина, спорт, Олимпиада, запрет, гимнастика, Токио, допинг, Олег Верняев, спортсмены, украинец, соревнования, подозрение
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