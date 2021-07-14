Украинка Бех-Романчук впервые в сезоне победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в прыжках в длину

В финальной попытке украинка прыгнула на шесть метров 67 сантиметров, опередив на два сантиметра действующую чемпионку мира немку Малайку Михамбо – она вторая.

Третьей с результатом 6 м и 46 см финишировала Фатима Диаме из Испании.

В то же время в квалификации украинка прыгнула еще дальше – ее лучшая попытка составила 6 м и 77 см.

Это первая победа Бех-Романчук на этапах "Бриллиантовой лиги" в текущем сезоне.

"6,77 и первое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Гейтсхеде", – прокомментировала украинка свое выступление в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)