Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе "Бриллиантовой лиги" и установила рекорд сезона

В прыжках в высоту Магучих с третьей попытки показала результат в 2,03 м. Предыдущий лучший результат сезона принадлежал американке Астинь Каннингем – 2,02 м.
A thrilling #StockholmDL * with FOUR meeting records and a #DiamondLeague record.@mondohoss600 * 6.02 pole vault#Bol * 52.37 400m hurdles (DLR)#Almanza * 1:56.28 800m#Kiyeng * 9:04.34 3000m steeplechase#Mahuchikh's * 2.03 high jump is a world lead.— Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 4, 2021
* @matthewquine pic.twitter.com/3XElLhbyIG
Кроме того, Магучих попыталась преодолеть и планку в 2,07 м, однако в прыжке задела планку ногой.
Другая украинка, Ирина Геращенко, в прыжках заняла четвертое место с результатом 1,96 м, отмечает телеканал "Футбол".
В активе украинок еще две медали пятого этапа "Бриллиантовой лиги". Анна Рыжикова завоевала бронзовую награду в беге с барьерами на 400 метров. Она пробежала дистанцию за 52,96 секунды, установив новый национальный рекорд Украины.
Марина Бех-Романчук заняла третье место в прыжках в длину с результатом 6,79 м.
Бриллиантовая лига – легкоатлетический коммерческий турнир из 14 этапов. За главный приз соревнований борются представители девяти беговых и семи технических легкоатлетических дисциплин, как у мужчин, так и у женщин.
Эти соревнования в 2010 году основала Международная ассоциация легкоатлетических федераций. "Бриллиантовая лига" заменила другую серию соревнований, "Золотую лигу", старты в которой проводились в период с 1998-го по 2009 год.