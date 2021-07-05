Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе "Бриллиантовой лиги" и установила рекорд сезона

В прыжках в высоту Магучих с третьей попытки показала результат в 2,03 м Фото: Wanda Diamond League / Twitter

В прыжках в высоту Магучих с третьей попытки показала результат в 2,03 м. Предыдущий лучший результат сезона принадлежал американке Астинь Каннингем – 2,02 м.

Кроме того, Магучих попыталась преодолеть и планку в 2,07 м, однако в прыжке задела планку ногой.

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Видео: Sport Ukraine / YouTube

Другая украинка, Ирина Геращенко, в прыжках заняла четвертое место с результатом 1,96 м, отмечает телеканал "Футбол".

В активе украинок еще две медали пятого этапа "Бриллиантовой лиги". Анна Рыжикова завоевала бронзовую награду в беге с барьерами на 400 метров. Она пробежала дистанцию за 52,96 секунды, установив новый национальный рекорд Украины.

Марина Бех-Романчук заняла третье место в прыжках в длину с результатом 6,79 м.