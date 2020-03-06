Мировой рекорд украинской легкоатлетки Магучих ратифицировали

Международная спортивная федерация World Athletics ратифицировала мировой рекорд в прыжках в высоту среди спортсменов до 20 лет, который установила украинская спортсменка Ярослава Магучих. Об этом сообщает официальный сайт легкой атлетики Украины.
Во время зимнего сезона 2020 года украинка дважды била мировой рекорд среди юниоров в прыжках в высоту в закрытых помещениях.
18 января Магучих на турнире "Мемориал Демьянюка" во Львове одолела высоту в 2,01 метра. 31 января украинка побила собственный рекорд, прыгнув на 2,02 метра на турнире в немецком Карлсруэ.
Теперь результат Магучих в Германии официально является мировым рекордом в прыжках в высоту в помещении среди спортсменов до 21 года.
18-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотой призер юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле 2019 года украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров на открытой арене, преодолев высоту в 2,04 метра, и стала серебряным призером взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.