Мировой рекорд украинской легкоатлетки Магучих ратифицировали

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая специализируется на прыжках в высоту, установила мировой рекорд среди юниоров 31 января.

Международная спортивная федерация World Athletics ратифицировала мировой рекорд в прыжках в высоту среди спортсменов до 20 лет, который установила украинская спортсменка Ярослава Магучих. Об этом сообщает официальный сайт легкой атлетики Украины.

Во время зимнего сезона 2020 года украинка дважды била мировой рекорд среди юниоров в прыжках в высоту в закрытых помещениях.

18 января Магучих на турнире "Мемориал Демьянюка" во Львове одолела высоту в 2,01 метра. 31 января украинка побила собственный рекорд, прыгнув на 2,02 метра на турнире в немецком Карлсруэ.

Теперь результат Магучих в Германии официально является мировым рекордом в прыжках в высоту в помещении среди спортсменов до 21 года.