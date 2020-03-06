Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Мировой рекорд украинской легкоатлетки Магучих ратифицировали

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая специализируется на прыжках в высоту, установила мировой рекорд среди юниоров 31 января.

Магучих установила мировой рекорд в немецком Карлсруэ
Магучих установила мировой рекорд в немецком Карлсруэ
Фото: EPA

Международная спортивная федерация World Athletics ратифицировала мировой рекорд в прыжках в высоту среди спортсменов до 20 лет, который установила украинская спортсменка Ярослава Магучих. Об этом сообщает официальный сайт легкой атлетики Украины.

Во время зимнего сезона 2020 года украинка дважды била мировой рекорд среди юниоров в прыжках в высоту в закрытых помещениях.

18 января Магучих на турнире "Мемориал Демьянюка" во Львове одолела высоту в 2,01 метра. 31 января украинка побила собственный рекорд, прыгнув на 2,02 метра на турнире в немецком Карлсруэ.

Теперь результат Магучих в Германии официально является мировым рекордом в прыжках в высоту в помещении среди спортсменов до 21 года.

18-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотой призер юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле 2019 года украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров на открытой арене, преодолев высоту в 2,04 метра, и стала серебряным призером взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.

Теги: Украина, рекорд, легкая атлетика, легкоатлеты, Ярослава Магучих
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мадам – мазохистка". Мадонна считает дни до окончания гастрольного тура
"Мадам – мазохистка". Мадонна считает дни до окончания гастрольного тура
  Светлаков был избит плетью за нежелание оскорблять Соловьева
  Светлаков был избит плетью за нежелание оскорблять Соловьева
  I Love Me. Ловато в новом ролике показала борьбу со своей темной стороной. Видео
  I Love Me. Ловато в новом ролике показала борьбу со своей темной стороной. Видео
Создатели "Чернобыля" выпустят сериал по мотивам компьютерной игры
Создатели "Чернобыля" выпустят сериал по мотивам компьютерной игры
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS