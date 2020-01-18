Украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту

Во Львове на турнире "Мемориал Демьянюка" украинка Ярослава Магучих одолела высоту в 2,01 метра, установив юниорский рекорд выступлений в помещениях.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила во Львове на "Мемориале Демьянюка" мировой рекорд в прыжках в высоту в помещениях для спортсменов в возрасте до 20 лет (U20, юниоры). Об этом 18 января проинформировала в Facebook Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

"Прыгалось очень клево. Спасибо львовским зрителям за поддержку, это было очень приятно! ...2,01 [метра] – мой личный рекорд в помещениях", – цитирует федерация спортсменку.

В ФЛАУ отметили, что результат Магучих – это повторение рекорда Украины.

18-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотой призер юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле 2019 года украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров на открытой арене, преодолев высоту в 2,04 метра, и стала серебряным призером взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.