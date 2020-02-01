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Украинская прыгунья Магучих установила новый мировой рекорд. Видео

31 января на легкоатлетическом турнире в немецком Карлсруэ украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд для помещений среди спортсменов до 20 лет. Видео прыжка размещено на YouTube-канале Sport Ukraine. Федерация легкой атлетики Украины отмечает в Facebook, что результат 18-летней украинки – 2,02 метра. Это на 1 см лучше, чем ее же рекорд, установленный в январе во Львове. Во время прыжка в Германии Магучих зацепила планку, но та устояла.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Магучих обновила собственный мировой рекорд
Магучих обновила собственный мировой рекорд
Фото: ЕРА
видео

Видео: Sport Ukraine / YouTube
Теги: Германия, рекорд, легкая атлетика, легкоатлеты, Ярослава Магучих
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