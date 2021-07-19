В новом рейтинге WTA Свитолина сохранила позицию в топе, Калинина поднялась на рекордное для себя место

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая после долгого перерыва, связанного с дисквалификацией, возобновила поединки на официальном уровне, потеряла два места в рейтинге и занимает 46-ю позицию.
Марта Костюк поднялась на две строчки, сейчас она 65-я ракетка мира.
Наибольшего прогресса среди украинок, представленных в топ-1000 рейтинга, добилась Ангелина Калинина – плюс 15 строчек и 80-е место в мире. Для украинки это лучший результат в карьере.
На прошлой неделе Калинина дошла до финала турнира в Будапеште, где уступила Юлии Путинцевой из Казахстана.
В десятку лучших теннисисток Украины входят также:
Лучшими теннисистками мира остаются Эшли Барти из Австралии (первая ракетка), Наоми Осака из Японии (вторая ракетка) и Арина Соболенко из Беларуси (третья ракетка).