В новом рейтинге WTA Свитолина сохранила позицию в топе, Калинина поднялась на рекордное для себя место

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая после долгого перерыва, связанного с дисквалификацией, возобновила поединки на официальном уровне, потеряла два места в рейтинге и занимает 46-ю позицию.

Марта Костюк поднялась на две строчки, сейчас она 65-я ракетка мира.

Наибольшего прогресса среди украинок, представленных в топ-1000 рейтинга, добилась Ангелина Калинина – плюс 15 строчек и 80-е место в мире. Для украинки это лучший результат в карьере.

На прошлой неделе Калинина дошла до финала турнира в Будапеште, где уступила Юлии Путинцевой из Казахстана.

В десятку лучших теннисисток Украины входят также:

Катерина Козлова – 141 (+13);

Катарина Завацкая – 144 (без изменений);

Леся Цуренко – 179 (–16);

Дарья Снигур – 207 (–2);

Катерина Бондаренко – 220 (–6);

Мария Чернышова – 364 (–4).

Лучшими теннисистками мира остаются Эшли Барти из Австралии (первая ракетка), Наоми Осака из Японии (вторая ракетка) и Арина Соболенко из Беларуси (третья ракетка).