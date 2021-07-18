Украинская теннисистка Калинина вышла в финал турнира WTA в Будапеште

Соперницей 95-й ракетки мира Калининой была американка Даниэль Коллинс (49-я в рейтинге WTA).
Первый сет украинка выиграла со счетом 7:6, а во втором при результате 4:1 в пользу Калининой Коллинс отказалась от борьбы и снялась с соревнований.
В финальном матче, который состоится 18 июля, украинская теннисистка встретиться с Юлией Путинцевой из Казахстана, которая сеяна на турнире под первым номером и занимает в мировом рейтинге 42-ю позицию.
Hungarian Grand Prix проходит с 12 по 18 июля на кортах с грунтовым покрытием. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.
Победитель финала получит $29,2 тыс., финалист – $16,4 тыс.
В турнире принимала участие также украинка Катерина Козлова, однако на стадии четвертьфинала она проиграла Путинцевой (7:6, 0:6, 5:7).