Украинская теннисистка Калинина вышла в финал турнира WTA в Будапеште

В финале Калинина (на фото) сыграет с Путинцевой Фото: ЕРА

Соперницей 95-й ракетки мира Калининой была американка Даниэль Коллинс (49-я в рейтинге WTA).

Первый сет украинка выиграла со счетом 7:6, а во втором при результате 4:1 в пользу Калининой Коллинс отказалась от борьбы и снялась с соревнований.

В финальном матче, который состоится 18 июля, украинская теннисистка встретиться с Юлией Путинцевой из Казахстана, которая сеяна на турнире под первым номером и занимает в мировом рейтинге 42-ю позицию.