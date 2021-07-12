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Свитолина опустилась в мировом рейтинге теннисисток

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Свитолина стала шестой ракеткой мира
Свитолина стала шестой ракеткой мира
Фото: ЕРА

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в опубликованном 12 июля обновленном рейтинге WTA опустилась с пятого на шестое место.

Украинку обогнали София Кенин из США (она теперь четвертая ракетка мира) и Бьянка Андрееску из Канады (пятая). Находившаяся ранее на третьей позиции Симона Халеп из Румынии опустилась сразу на шесть строчек.

На завершившемся накануне в Лондоне турнире Большого шлема Wimbledon Свитолина в одиночном разряде проиграла во втором круге.

Также ухудшила место в мировом рейтинге вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, не игравшая до недавних пор из-за дисквалификации. Сейчас она 44-я ракетка мира (минус шесть позиций).

Марта Костюк поднялась на три строчки в рейтинге и занимает сейчас 67-е место.

Наибольший рывок вверх среди украинок сделала Ангелина Калинина – плюс 30 строчек, 95-я ракетка мира.

Другие представители Украины в топ-200 рейтинга WTA занимают такие места:

  • Катарина Завацкая – 144-е (минус 20);
  • Катерина Козлова – 154-е (плюс три);
  • Леся Цуренко – 163-е (плюс пять).

Лидером мирового рейтинга остается Эшли Барти из Австралии. 10 июля она выиграла Wimbledon.

Теги: рейтинг, теннис, Элина Свитолина, WTA, Леся Цуренко, Wimbledon, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Симона Халеп, Катерина Козлова, Эшли Барти, София Кенин, Бьянка Андрееску, Катарина Завацкая, Ангелина Калинина, украинки
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