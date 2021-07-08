На Wimbledon проиграли последние две украинки. Они продолжали борьбу в миксте

Дольше всех украинок на турнире играли сестры Киченок Фото: ЕРА

Надежда в паре с Айсамом-уль-Хак Куреши из Пакистана во втором круге со счетом 6:7, 4:6 проиграли 6 июля Латише Чжань из Тайваня и Ивану Додигу из Хорватии.

Людмила Киченок 7 июля в третьем круге микста вместе с австрийцем Оливером Мараком боролась за выход в четвертьфинал в поединке с шестыми сеяными, британцами Джо Солсбери и Гарриет Дарт, но уступили в итоге 3:6, 7:6, 3:6.

Больше во взрослой части Wimbledon украинцев не осталось.