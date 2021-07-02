Во второй круг парного разряда Wimbledon пробилась и вторая из украинских сестер Киченок

Для выхода во второй круг Киченок и ее партнерше пришлось играть три сета Фото: ЕРА

Соперницами украинско-японской пары были Магда Линетт и Алисия Росольска из Польши. Поединок завершился со счетом 6:4, 3:6, 9:7.

"Большой теннис Украины" пишет, что в решающем сете украинка и японка уступали 1:4 по геймам, однако сумели отыграться и реализовали первый же матч-бол.

Следующими соперницами Киченок и Наномии станут американские теннисистки Эйша Мухаммад и Джессика Пегула.

Ранее первый круг парного разряда на Wimbledon преодолела пара, в которой играет сестра Людмилы Киченок Надежда Киченок.