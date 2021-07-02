Украинка Надежда Киченок пробилась во второй круг парного разряда Wimbledon

Надежда Киченок заявлена и в женской паре, и в миксте Фото: ЕРА

Соперницами украинско-румынской пары были Лейла Фернандес из Канады и Анастасия Потапова из России. Поединок завершился со счетом 2:6, 6:3, 8:6.

Во втором круге сеяные 13-ми Киченок и Олару сыграют с Сабриной Сантамарией из США и Тамарой Зиданшек из Словении.

В парном разряде женского турнира на Wimbledon еще не играли в первом круге украинки Людмила Киченок (сестра Надежды Киченок заявлена в паре с Макото Ниномией из Японии) и Марта Костюк (с Еленой Остапенко из Латвии).

Людмила Киченок и Костюк будут также играть в миксте.

"Большой теннис Украины" отмечает, что украинки проведут 2 июля в общей сложности пять поединков на Wimbledon.

В одиночном разряде турнира после поединков 1 июля представительниц Украины не осталось.