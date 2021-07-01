Во втором круге одиночного разряда на Wimbledon сыграют две украинки

30 июня первый круг не смогла преодолеть Катерина Козлова. Она уступила 12-й сеяной Виктории Азаренко из Беларуси со счетом 1:6, 3:6.

Ранее свои поединки в одиночном разряде Wimbledon выиграли Свитолина и Марта Костюк.

Костюк с результатом 6:3, 6:4 победила 17-ю сеяную Кики Бертенс из Нидерландов.

Леся Цуренко, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, снялась с турнира перед поединком первого круга против Юлии Путинцевой из Казахстана. "Большой теннис Украины" отмечает, что перед этим украинка рассказывала, как справляется с травмой локтя.

В первом туре Цуренко заменили в сетке турнира на так называемого лаки-лузера.

Свои поединки второго круга одиночного разряда украинки должны провести сегодня. Пятая ракетка мира Свитолина сыграет с Магдой Линетт из Польши, которая занимает 44-е место в рейтинге WTA. Соперницей Костюк (70-я ракетка мира) станет Анастасия Севастова из Латвии (56-я).