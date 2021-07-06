На Wimbledon украинки остались только в смешанном парном разряде

Людмила Киченок попала уже в третий круг в миксте Фото: ЕРА

Соперницами сеяных тринадцатыми Киченок и Олару были 5 июля Кэролайн Доулхайд из США и Сторм Сандерс из Австралии. Поединок завершился со счетом 7:6, 6:2 в пользу американо-австралийской пары.

В парном женском разряде турнира украинок больше не осталось.

В смешанном парном разряде (миксте) на Wimbledon продолжают борьбу и Надежда Киченок, и ее сестра Людмила Киченок.

Людмила в паре с Оливером Мараком из Австрии прошли в третий круг благодаря отказу японской пары Эна Сибахара / Бен Маклахлан. Соперник украинки и австрийца в поединке за попадание в четвертьфинал определится позже.

Надежда Киченок в паре с Айсамом-уль-Хак Куреши из Пакистана сыграет во втором круге в миксте против сеяных шестыми Ивана Додига из Хорватии и Латиши Чжань из китайского Тайбэя.