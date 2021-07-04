На Wimbledon разрешили 100-процентное заполнение зрительских мест, начиная со стадии четвертьфинала

Организаторы турнира отмечают, что решение принималось после консультаций с местными властями и "после успешного проведения первой недели чемпионата".

Полностью заполнять разрешается корт №1, который вмещает 12 345 зрителей, и центральный корт, на котором могут разместиться 14 979 человек.

"Владельцы билетов по-прежнему будут обязаны предъявлять доказательства своего статуса COVID по прибытии, а также соблюдать инструкции", – говорится в сообщении.

Контекст:

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Великобритания находится на седьмом месте в мире по распространенности COVID-19. В стране на 4 июля подтвердили почти 4,9 млн случаев заболевания, умерло 128 тыс. инфицированных.

В 2021 году турнир на травяном покрытии Wimbledon проходит с 28 июня по 11 июля. Его призовой фонд составляет £35 млн.

В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции.



