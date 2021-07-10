Эшли Барти впервые в карьере выиграла Wimbledon

Это ее первая победа на Wimbledon и второй в карьере титул чемпиона турниров Большого шлема.

Барти в финальном поединке победила чешскую теннисистку Каролину Плишкову (она занимает восьмое место в рейтинге WTA). Матч продолжался один час 55 минут, закончился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

Запись финальной части игры и реакцию австралийки на победу показали в аккаунте Wimbledon. Авторы поста отметили, что победа в чемпионате – детская мечта Барти.