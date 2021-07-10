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Эшли Барти впервые в карьере выиграла Wimbledon

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Барти воплотила детскую мечту
Барти воплотила детскую мечту
Фото: ЕРА

25-летняя теннисистка из Австралии, первая ракетка мира Эшли Барти стала победительницей теннисного турнира Большого шлема Wimbledon, сообщает сайт женcкой теннисной ассоциации (WTA).

Это ее первая победа на Wimbledon и второй в карьере титул чемпиона турниров Большого шлема.

Барти в финальном поединке победила чешскую теннисистку Каролину Плишкову (она занимает восьмое место в рейтинге WTA). Матч продолжался один час 55 минут, закончился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

Запись финальной части игры и реакцию австралийки на победу показали в аккаунте Wimbledon. Авторы поста отметили, что победа в чемпионате – детская мечта Барти.

Контекст:

Призовой фонд Wimbledon 2021 составляет £35 млн. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина завершили выступление в одиночном разряде чемпионата 1 июля, сестры Надежда и Людмила Киченок в миксте – 8 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: теннис, чемпионат, WTA, Wimbledon, Эшли Барти
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