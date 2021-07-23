Google посвятил дудл-игру открытию Олимпиады в Токио

Пользователям предлагается пройти игру, в которой они смогут проверить свои силы в семи видах спорта.

На старте игры каждый пользователь может присоединиться к одной из четырех команд, таким образом поучаствовав в глобальном рейтинге в режиме реального времени.

Главный герой дудла – кошка Лаки, которой нужно победить чемпионов во всех семи видах спорта.

Презентацию игры, получившей название Doodle Champion Island Games, Google опубликовал в YouTube на канале, посвященном дудлам поисковика.

ВИДЕО

Видео: GoogleDoodles / YouTube