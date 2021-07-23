В день открытия Олимпиады организаторы объявили о 19 новых случаях COVID-19, среди заболевших – спортсмены

Среди тех, у кого подтвердили коронавирусную инфекцию, – трое спортсменов: член сборной Чехии по пляжному волейболу Маркета Слукова, ее соотечественник велосипедист Михал Шлегель и тхэквондистка из Нидерландов Решми Оогинк.

В числе других инфицированных на Олимпиаде в Токио есть и сотрудники СМИ (сегодня их стало на три больше), и подрядчики, задействованные в проведении игр.

Всего с 1 июля организаторы Олимпиады зарегистрировали 106 случаев COVID-19.

Спортсмены, которые контактировали с инфицированными, смогут принять участие в олимпийских соревнованиях при условии, что их тест на коронавирус будет отрицательным.

Сегодня в Токио проходит церемония открытия игр. Часть соревнований началась еще до этого.