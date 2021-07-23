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Палатный: Наименьшая олимпийская сборная за время независимой Украины – следствие недофинансирования массового спорта

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Артур Палатный: Победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству
Артур Палатный: Победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству
Фото: udar.party

С каждыми Олимпийскими играми количество участников от Украины уменьшается, потому что спорт в стране продолжает финансироваться по остаточному принципу, заявил глава исполкома партии УДАР Артур Палатный, сообщает официальный сайт политической силы.

"Сегодня стартуют Олимпийские игры, на которых Украина представлена самой маленькой делегацией за всю историю выступлений – 157 спортсменов, которые примут участие в 25 видах спорта. С каждыми Играми количество участников от нашей страны уменьшается. Это печальный результат того, что спорт в Украине продолжает финансироваться по остаточному принципу. Кроме того, ситуацию ухудшает коррупционное распределение ресурсов. По сути, победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству", – рассказал Палатный.

Политик убежден, что в Украине необходимо уделять массовому спорту больше внимания, а также финансировать детско-юношеские спортивные школы.

"Спорт больших достижений начинается с площадки во дворе многоэтажного дома, с оборудованного спортзала в школе. Кроме того, сейчас большая проблема, что государство фактически перестало финансировать детско-юношеские спортивные школы. Передача финансирования ДЮСШ исключительно на местный уровень привела к их деградации. Модернизированные украинские детско-юношеские спортивные школы должны стать важной частью системы, которая стимулирует развитие спорта. Чем больше государство тратит средств на то, чтобы дети имели возможность заниматься спортом, а тренеры получали достойную зарплату, тем больше шансов выиграть олимпийские медали", – заявил он.

Развитие массового спорта важно не только для побед на соревнованиях, но и для здоровья украинцев в целом, добавил Палатный.

"Именно стимулирование массового спорта принесет Украине не только новых чемпионов, но и укрепление общего здоровья граждан. В Киеве благодаря программе Виталия Кличко спортивные площадки есть во многих дворах и парках. Так должно быть по всей стране. Надо уделять внимание обеспечению школ и вузов спортивным снаряжением. На законодательном уровне нужны изменения: дать возможность привлекать в спорт спонсоров, предоставляя им налоговые льготы за поддержку одаренных детей. Тогда Украина во время Олимпиады будет считать медали", – подчеркнул глава исполкома партии УДАР.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей.

Официальное открытие игр – 23 июля, соревнования завершатся 8 августа.

Теги: Украина, УДАР, спорт, коррупция, здоровье, Артур Палатный, Олимпиада, детско-юношеские спортивные школи, медали, спортсмены, Олимпиада 2020, соревнования, финансирование, Олимпийские игры
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