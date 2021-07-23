"Верю, что вы подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы". Зеленский обратился к украинским спортсменам перед стартом Олимпиады в Токио

Зеленский: Сердца всех украинцев, которые болеют за вас дома, наполнены верой в вашу победу Фото: president.gov.ua

"Благодаря нашим олимпийцам "Ще не вмерла України…" поднимала наш сине-желтый флаг в разных точках планеты… И, я верю, скоро это увидит и Токио. И хотя эта Олимпиада пройдет с пустыми трибунами, будьте уверены, она будет не с пустыми сердцами. Сердца всех украинцев, которые болеют за вас дома, наполнены верой в вашу победу… Верю, что вы подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы – это эмоции от победы, гордость и счастье быть украинцем!" – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что "золото" Украины – это все олимпийцы страны на Играх в Токио.

Также глава государства пожелал украинским спортсменам добиться высоких результатов без травм.