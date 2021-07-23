"Верю, что вы подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы". Зеленский обратился к украинским спортсменам перед стартом Олимпиады в Токио

"Благодаря нашим олимпийцам "Ще не вмерла України…" поднимала наш сине-желтый флаг в разных точках планеты… И, я верю, скоро это увидит и Токио. И хотя эта Олимпиада пройдет с пустыми трибунами, будьте уверены, она будет не с пустыми сердцами. Сердца всех украинцев, которые болеют за вас дома, наполнены верой в вашу победу… Верю, что вы подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы – это эмоции от победы, гордость и счастье быть украинцем!" – подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что "золото" Украины – это все олимпийцы страны на Играх в Токио.
Также глава государства пожелал украинским спортсменам добиться высоких результатов без травм.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.
В соревнованиях примут участие около 11 тыс. спортсменов из 200 стран.
Украину будут представлять 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.
Флаг Украины на открытии Олимпиады несли два спортсмена – Елена Костевич и Богдан Никишин.