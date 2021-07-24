"Замечательный результат! Так держать!" Зеленский поздравил Белодед с первой медалью Украины на Олимпиаде

"Первая медаль в копилке сборной Украины на Олимпиаде в Токио! Дзюдоистка Дарья Белодед в категории до 48 кг выиграла бронзовую медаль. Замечательный результат! Так держать! Гордимся достижениями всех наших спортсменов!" – написал президент в Instagram.

Контекст:

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 годов).Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул она выиграла в 17 лет).

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину будут представлять 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.