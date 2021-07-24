Белодед взяла первую медаль для Украины на Олимпиаде 2020

В 1/8 соревнований украинка победила сербку Милицу Николич, в 1/4 – Катарину Косту из Португалии. В полуфинале она проиграла японке Фуне Тонаки, которая победила на чемпионате мира 2017.

Однако во время четвертой встречи с израильтянкой Ширу Ришони, в которой решалась судьба третьего места Олимпийских игр, украинка одержала победу.

Как отмечает Sport.ua, на протяжении всей встречи Белодед была более активной и пыталась провести прием. Победу украинке принесло удержание, за которое спортсменка получила иппон.

Таким образом, Белодед стала первой медалисткой сборной Украины на Олимпиаде в Токио. Кроме того, как отмечает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook, это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.