"Отдала все силы". Украинка Белодед рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде

Белодед: Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле Фото: dariabilodid7 / Instagram

"Я отдала все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на "голден скор", это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле. Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова", – рассказала она.

Белодед также добавила, что чувствовала и поддержку зрителей на арене.

"Благодарна президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке, который во время встречи в олимпийской деревне поделился со мной своим соревновательным опытом. Когда такой человек поддерживает, это важно и ценно", – отметила дзюдоистка.

Спортсменка подчеркнула, что два года назад выигрывала в Японии чемпионат мира, но это был совсем другой опыт.