Украинский шпажист Рейзлин завоевал бронзовую медаль Олимпиады

Журналисты отметили, что до 35 лет Рейзлин на чемпионатах мира ни разу не поднимался выше 44-го места Фото: Національна федерація фехтування України / Facebook

Соперником 37-летнего украинца в поединке был итальянец Андреа Сантарелли. В начале поединка Сантарелли лидировал с результатом 4:1, однако украинский шпажист перехватил инициативу. Рейзлин выиграл бой со счетом 15:12.

Результат Рейзлина является историческим, раньше Украина не проходила в полуфинал одиночного турнира по мужской шпаге, отметило Общественное.

Впервые за 17 лет Украина прошла в полуфинал в мужском фехтовании. На Олимпиаде 2004 украинец Владислав Третьяк завоевал бронзу в сабле.

Издание Tribuna.com отметило в Facebook, что Рейзлин в фехтовании уже давно, но до 35 лет на чемпионатах мира ни разу не поднимался выше 44-го места.

"В 2019-м занял третье место, а сегодня претендует на медаль Олимпиады", – подчеркнули в посте.

Национальный олимпийский комитет поздравил на странице в Facebook шпажиста.

"Поздравляем спортсмена, его отца и тренера Дмитрия Рейзлина и всю Украину. Гордимся вами!" – написали в посте.