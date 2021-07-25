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Украинский шпажист Рейзлин завоевал бронзовую медаль Олимпиады

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Журналисты отметили, что до 35 лет Рейзлин на чемпионатах мира ни разу не поднимался выше 44-го места
Журналисты отметили, что до 35 лет Рейзлин на чемпионатах мира ни разу не поднимался выше 44-го места
Фото: Національна федерація фехтування України / Facebook

Украинский шпажист Игорь Рейзлин 25 июля выиграл бронзовую медаль Олимпиады 2020 в Токио, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Соперником 37-летнего украинца в поединке был итальянец Андреа Сантарелли. В начале поединка Сантарелли лидировал с результатом 4:1, однако украинский шпажист перехватил инициативу. Рейзлин выиграл бой со счетом 15:12.

Результат Рейзлина является историческим, раньше Украина не проходила в полуфинал одиночного турнира по мужской шпаге, отметило Общественное.

Впервые за 17 лет Украина прошла в полуфинал в мужском фехтовании. На Олимпиаде 2004 украинец Владислав Третьяк завоевал бронзу в сабле.

Издание Tribuna.com отметило в Facebook, что Рейзлин в фехтовании уже давно, но до 35 лет на чемпионатах мира ни разу не поднимался выше 44-го места.

"В 2019-м занял третье место, а сегодня претендует на медаль Олимпиады", – подчеркнули в посте.

https://www.facebook.com/ua.tribunacom/posts/2568481536630679

Национальный олимпийский комитет поздравил на странице в Facebook шпажиста.

"Поздравляем спортсмена, его отца и тренера Дмитрия Рейзлина и всю Украину. Гордимся вами!" – написали в посте.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4218550211557810

Контекст:

Это вторая медаль Украины в Олимпиаде 2020. Первую 24 июля завоевала дзюдоистка Дарья Белодед, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Теги: Украина, спорт, Олимпиада, фехтование, Токио, спортсмены, Олимпиада 2020, Игорь Рейзлин, Олимпийские игры
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