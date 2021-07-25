Украинский шпажист Рейзлин завоевал бронзовую медаль Олимпиады

Соперником 37-летнего украинца в поединке был итальянец Андреа Сантарелли. В начале поединка Сантарелли лидировал с результатом 4:1, однако украинский шпажист перехватил инициативу. Рейзлин выиграл бой со счетом 15:12.
Результат Рейзлина является историческим, раньше Украина не проходила в полуфинал одиночного турнира по мужской шпаге, отметило Общественное.
Впервые за 17 лет Украина прошла в полуфинал в мужском фехтовании. На Олимпиаде 2004 украинец Владислав Третьяк завоевал бронзу в сабле.
Издание Tribuna.com отметило в Facebook, что Рейзлин в фехтовании уже давно, но до 35 лет на чемпионатах мира ни разу не поднимался выше 44-го места.
"В 2019-м занял третье место, а сегодня претендует на медаль Олимпиады", – подчеркнули в посте.
Национальный олимпийский комитет поздравил на странице в Facebook шпажиста.
"Поздравляем спортсмена, его отца и тренера Дмитрия Рейзлина и всю Украину. Гордимся вами!" – написали в посте.
Это вторая медаль Украины в Олимпиаде 2020. Первую 24 июля завоевала дзюдоистка Дарья Белодед, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.
Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.