Олимпиада в Токио. 26 июля Япония завоевала первенство в медальном зачете, Украина – без наград

Сегодня украинские спортсмены не завоевали медалей в Токио Фото: ЕРА

Об этом свидетельствуют данные официального сайта Олимпиады.

На первое место в медальном зачете поднялась Япония: восемь золотых, две серебряных и три бронзовых медали. Следом идут США (семь золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды).

Китай, который накануне был первым в медальном зачете, опустился на третье место: шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.

Скриншот: olympics.com

Всего 26 июля разыграли 21 комплект медалей, уточняет "Укринформ". Сегодня выступила и потерпела поражение украинская саблистка Ольга Харлан, в следующие туры пробились теннисистки Элина Свитолина, а также сестры Надежда и Людмила Киченок.

Скриншот: olympics.com

Украина делит 42-е место в медальном зачете с Египтом, Монголией и Турцией.