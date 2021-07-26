На Олимпиаде в Токио обнаружили уже 148 случаев COVID-19

Заболевшие спортсмены и один из представителей персонала не проживают на территории Олимпийской деревни Фото: EPA

Положительный тест на COVID-19 за сутки получили три спортсмена, гражданство которых пока не уточняется. Остальные 13 инфицированных – члены персонала Олимпиады.

Организационный комитет заявил, что спортсмены и один из представителей персонала отныне не проживают на территории Олимпийской деревни.