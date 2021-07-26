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Свитолина пробилась в третий круг олимпийского теннисного турнира

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Свитолиной пришлось отыгрываться
Свитолиной пришлось отыгрываться
Фото: ЕРА

26 июля на Олимпийских играх 2020 года в Токио первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла поединок второго круга и пробилась в третий. Об этом сообщает сайт WTA.

Соперницей шестой ракетки мира Свитолиной была Айла Томлянович из Австралии, находящаяся на 51-й позиции мирового рейтинга.

Как и в первом круге против Лауры Зигемунд из Германии, игра у Свитолиной складывалась нелегко, ее соперница выиграла первую партию и заставила украинку отыгрываться. У представительницы Украины это получилось.

Итоговый результат – 4:6, 6:3, 6:4.

В третьем круге Олимпиады Свитолина сыграет против 19-й ракетки мира Марии Саккари из Греции.

"Большой теннис Украины" отмечает, что по личным поединкам Саккари ведет у Свитолиной 2:1.

Контекст:

Ранее сегодня в третий круг парного разряда женского олимпийского теннисного турнира прошли украинские сестры Надежда и Людмила Киченок.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

На 26 июля у Украины две олимпийские медали – бронза в женском дзюдо и бронза в мужском фехтовании.

Теги: спорт, Австралия, теннис, Элина Свитолина, Олимпиада, Токио, спортсмены, Олимпиада 2020, Олимпийские игры, украинки
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