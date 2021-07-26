Свитолина пробилась в третий круг олимпийского теннисного турнира

Соперницей шестой ракетки мира Свитолиной была Айла Томлянович из Австралии, находящаяся на 51-й позиции мирового рейтинга.

Как и в первом круге против Лауры Зигемунд из Германии, игра у Свитолиной складывалась нелегко, ее соперница выиграла первую партию и заставила украинку отыгрываться. У представительницы Украины это получилось.

Итоговый результат – 4:6, 6:3, 6:4.

В третьем круге Олимпиады Свитолина сыграет против 19-й ракетки мира Марии Саккари из Греции.

"Большой теннис Украины" отмечает, что по личным поединкам Саккари ведет у Свитолиной 2:1.