Свитолина пробилась в третий круг олимпийского теннисного турнира

Соперницей шестой ракетки мира Свитолиной была Айла Томлянович из Австралии, находящаяся на 51-й позиции мирового рейтинга.
Как и в первом круге против Лауры Зигемунд из Германии, игра у Свитолиной складывалась нелегко, ее соперница выиграла первую партию и заставила украинку отыгрываться. У представительницы Украины это получилось.
Итоговый результат – 4:6, 6:3, 6:4.
В третьем круге Олимпиады Свитолина сыграет против 19-й ракетки мира Марии Саккари из Греции.
"Большой теннис Украины" отмечает, что по личным поединкам Саккари ведет у Свитолиной 2:1.
Ранее сегодня в третий круг парного разряда женского олимпийского теннисного турнира прошли украинские сестры Надежда и Людмила Киченок.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа.
Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.
На 26 июля у Украины две олимпийские медали – бронза в женском дзюдо и бронза в мужском фехтовании.