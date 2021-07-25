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Свитолина не без труда преодолела первый круг олимпийского теннисного турнира

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Победу Свитолина одержала в трех сетах
Победу Свитолина одержала в трех сетах
Фото: ЕРА

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победой завершила 25 июля поединок первого круга теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио 2020 года. Об этом сообщает сайт WTA.

Соперницей украинки, сеяной на Олимпиаде четвертой, была Лаура Зигемунд из Германии, занимающая в мировом рейтинге 61-ю позицию.

Свитолина выиграла первый сет (6:3), но проиграла второй (5:7).

В третьем сете украинка выигрывала 3:0 и 5:2, но немка сократила преимущество соперницы до одного гейма (4:5). Впрочем, Свитолина сумела взять себя в руки и выиграть партию.

Итоговый счет – 6:3, 5:7, 6:4.

Соперницей украинки во втором круге будет Айла Томлянович из Австралии, она 51-я ракетка мира.

Также 25 июля в первом круге олимпийского турнира в парном разряде победу одержали сестры Надежда и Людмила Киченок из Украины. В противостоянии с индийскими спортсменками Санией Мирзой и Анкитой Райной украинки проиграли первый сет всухую, но затем выиграли два следующих: 0:6, 7:6, 10:8.

Во втором круге сестры Киченок сыграют против Сары Эррани и Жасмин Паолини из Италии.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

На 25 июля у Украины две бронзовые олимпийские медали – в женском дзюдо и мужском фехтовании.

Теги: Германия, спорт, Австралия, теннис, Элина Свитолина, Олимпиада, Токио, спортсмены, Олимпиада 2020, Людмила Киченок, Надежда Киченок, игры, Олимпийские игры, украинки
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