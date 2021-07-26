13-летняя японка стала первой в истории олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

Нисия набрала 15,26 балла и получила "золото". Серебряную медаль завоевала 13-летняя спортсменка из Бразилии Райсса Леал, получив 14,64 балла. "Бронзу" взяла еще одна японка – 16-летняя Фуна Накаяма, ее результат – 14,49.

В оргкомитете отметили, что Нисия и Леал – самые молодые участницы этой Олимпиады.

Днем ранее в Токио прошли и мужские соревнования по скейтбордингу. В них победителем с результатом 37,18 стал 22-летний японец Юто Хоригомо – как и Нисия, он первый обладатель золотой олимпийской медали по этому виду спорта, но среди мужчин.

Серебряную медаль получил бразилец Келвин Гефлер с 36,15 балла, а бронзовую — американец Джаггер Итон (35,35 балла).

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Сейчас в медальном зачете лидируют США – у них семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. На втором месте Китай, на третьем – Япония. Украина делит 37 место с Казахстаном и Турцией, у ней две "бронзы".