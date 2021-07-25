Украинская дзюдоистка Белодед решила приостановить карьеру после медали на Олимпиаде

Белодед вернется к соревнованиям, когда "отдохнет и почувствует, что появилось желание", рассказал ее отец и тренер Фото: dariabilodid7 / Instagram

"Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев – будет видно по ее состоянию. А как отдохнет и почувствует, что появилось желание, тогда можно понемногу начинать", – сказал тренер.

Он отметил, что спортсменка рассчитывала на более высокий результат, и добавил, что пандемия внесла коррективы в подготовку к Олимпиаде. В частности, перенос соревнований в Токио отсрочил запланированный переход дзюдоистки в следующую категорию.

"Где-то пандемия сыграла, потому что на год больше боролись в этом весе. Держали его и голодали. Это все также сказывается. Психологически тяжело, когда ты ешь порционно, а не сколько тебе хочется. Дарья – молодец, выдержала", – отметил Белодед.