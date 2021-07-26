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Украинская фехтовальщица Харлан, сеяная первой на Олимпиаде в Токио, проиграла в первом же поединке

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У Харлан есть четыре олимпийские медали
У Харлан есть четыре олимпийские медали
Фото: ЕРА (архив)

26 июля в Токио на Олимпийских играх 2020 года украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан, сеяная на индивидуальных соревнованиях первой, проиграла уже в первом туре, на стадии 1/16 финала. Об этом сообщает сайт Олимпиады.

Соперницей 30-летней украинки была 25-летняя Ян Хеню из Китая.

По ходу поединка Харлан вела в счете 4:1, 6:2, но в результате уступила 12:15.

Для Украинки игры в Токио четвертые подряд, на всех предыдущих она завоевывала награды либо в личном зачете (бронза в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро), либо в командных соревнованиях (первое место в 2008 году в Пекине и второе в Рио-де-Жанейро-2016).

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены соревнуются в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

После второго дня Олимпиады Украина занимала в медальном зачете 31 место вместе с Германией, Казахстаном и Турцией.

Теги: спорт, Ольга Харлан, Олимпиада, фехтование, Токио, медали, спортсмены, игры, Олимпийские игры, украинки
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