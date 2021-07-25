После второго дня Олимпиады Украина опустилась ниже в медальном зачете

После первого дня Токио 2020 украинская сборная делила 19-е место с девятью другими странами.

25 июля на Олимпиаде разыграли 18 комплектов наград.

После второго дня соревнований лидером медального зачета остался Китай, у него шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые награды. На втором месте – Япония (шесть медалей, пять из них высшей пробы), на третьем – США (четыре золота, два серебра и четыре бронзы).

В копилке украинской сборной две бронзовые медали. К вчерашней медали в женском дзюдо добавилась сегодняшняя бронза в мужском фехтовании на шпагах.

Всего медали завоевывали представители 40 стран.

Скриншот: olympics.com