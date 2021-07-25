Грузинская спортсменка стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах подряд

Салуквадзе представляет свою страну в стрельбе из пневматического пистолета.

Впервые она принимала участие в Олимпийских играх в 1988 году в Сеуле, тогда она выиграла золотую и серебряную медали.

В Пекине в 2008 году Салуквадзе завоевала бронзу. Тогда вместе с Цотнэ Мачавариани они стали первым дуэтом матери и сына.

25 июля 2021 года в Токио грузинская спортсменка заняла 31-е место в стрельбе с 10 метров и не попала в финал. 29 июля у нее будет возможность выиграть квалификацию в стрельбе с 25 метров.