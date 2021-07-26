Саблистка Харлан решила взять паузу в карьере после поражения на Олимпиаде

"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то, кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной", – отметила она.
Харлан считает, что на нее повлияли полтора года без соревновательной практики.
"Для того, чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня, трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день", – добавила саблистка.
Она подчеркнула, что сейчас хочет отдохнуть от спорта.
"Сейчас я очень хочу отдохнуть… Морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала", – сообщила Харлан.
26 июля Харлан в 1/16 соревнования по фехтованию на саблях на Олимпиаде в Токио проиграла Ян Хеню из Китая. Для украинки эти игры в Токио стали четвертыми подряд, на всех предыдущих она завоевывала награды либо в личном зачете (бронза в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро), либо в командных соревнованиях (первое место в 2008 году в Пекине и второе в Рио-де-Жанейро-2016).
Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены соревнуются в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.
Сейчас в медальном зачете Олимпиады лидируют США – у них семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. На втором месте Китай, на третьем – Япония. Украина делит 37 место с Казахстаном и Турцией, у нее две "бронзы".