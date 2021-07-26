Саблистка Харлан решила взять паузу в карьере после поражения на Олимпиаде

Харлан: Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да Фото: FIE - International Fencing Federation / Facebook

"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то, кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной", – отметила она.

Харлан считает, что на нее повлияли полтора года без соревновательной практики.

"Для того, чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня, трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день", – добавила саблистка.

Она подчеркнула, что сейчас хочет отдохнуть от спорта.

"Сейчас я очень хочу отдохнуть… Морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала", – сообщила Харлан.