Украинки Киченок вышли в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира, где сыграют с россиянками

Соперницами украинок во втором круге были итальянки Сара Эррани и Джасмин Паолини.

Для победы сестрам Киченок хватило двух сетов, результат поединка – 7:6, 6:2.

В четвертьфинале соревнований соперницами украинок станут россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

На 26 июля у Украины две олимпийские медали – бронза в женском дзюдо и бронза в мужском фехтовании.