Украинскую триатлонистку отстранили от участия в Олимпиаде 2020

"Согласно информации Всемирного агентства по тестированию, триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХII Олимпиады в Токио", – отметили в сообщении.
Причину отстранения Елистратовой в НОК не указали.
"Согласно определенным процедурам, до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной", – подчеркнули в комитете.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа.
Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.
Сейчас в медальном зачете Олимпиады лидирует Япония – у нее восемь золотых, две серебряные и три бронзовые медали. На втором месте США, на третьем – Китай. Украина делит 42-е место с Египтом, Монголией и Турцией, у нее две "бронзы" – в женском дзюдо и в мужском фехтовании.