Украинскую триатлонистку отстранили от участия в Олимпиаде 2020

"Согласно информации Всемирного агентства по тестированию, триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХII Олимпиады в Токио", – отметили в сообщении.

Причину отстранения Елистратовой в НОК не указали.

"Согласно определенным процедурам, до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной", – подчеркнули в комитете.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.