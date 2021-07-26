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Украинскую триатлонистку отстранили от участия в Олимпиаде 2020

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Причину отстранения Елистратовой в НОК не указали
Причину отстранения Елистратовой в НОК не указали
Фото: yuliyayelistratova / Instagram

Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в Олимпиаде 2020. Об этом 26 июля сообщил сайт Национального олимпийского комитета.

"Согласно информации Всемирного агентства по тестированию, триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХII Олимпиады в Токио", – отметили в сообщении.

Причину отстранения Елистратовой в НОК не указали.

"Согласно определенным процедурам, до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной", – подчеркнули в комитете.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Сейчас в медальном зачете Олимпиады лидирует Япония – у нее восемь золотых, две серебряные и три бронзовые медали. На втором месте США, на третьем – Китай. Украина делит 42-е место с Египтом, Монголией и Турцией, у нее две "бронзы" – в женском дзюдо и в мужском фехтовании.

Теги: Украина, НОК, Олимпиада, Токио, триатлон, спортсмены, Олимпиада 2020, соревнования, Юлия Елистратова
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