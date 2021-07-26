"Будто в замедленной съемке". Свитолина рассказала о победном матче на Олимпиаде 2020

Свитолина: Я боролась и не сдавалась, именно это меня и привело к победе Фото: EPA

"Думаю, что в последние полгода Айла Томлянович стала играть стабильнее. К сожалению, сегодня, первые 1,5 сета я играла очень неважно. Ничего не было слаженно, в моей игре мало что получалось. Я боролась и не сдавалась, именно это меня и привело к победе. Рада, что в каких-то моментах смогла найти свою игру, хотя сегодня все было как будто в замедленной съемке. Корт быстрый, нужно постоянно быстро подрабатывать ногами, постоянно пытаться быстрее адаптироваться", – отметила она.

Теннисистка пожаловалась на жару во время матча, но добавила, что поскольку с этим ничего не поделаешь, она старалась принимать все как есть и справляться с ситуацией.

"Сейчас я пытаюсь как можно быстрее восстановиться. Думала, что у меня будет один день отдыха, но мы играем завтра. Холодная ванна, потом массаж и полное восстановление. Надеюсь, что смогу подготовиться к этому непростому матчу завтра. В плане тактической подготовки, то с моим тренером, Энди Беттлсом, мы всегда на связи. Также здесь есть капитан сборной Михаил Филима, он знает мою игру, на Кубке Федерации он видел много матчей и разных ситуаций, так что он тоже помогает", – добавила Свитолина.