Впервые на Олимпиаде 2020 все три медали в соревновании взяли представители одной страны

Победа швайцарок – первый чистый подиум для женщин-спортсменок этой страны в истории Олимпиады Фото: EPA

Джоланда Нефф пришла первой с результатом один час 15 минут 46 секунд. Второй стала Сина Фрей, ее время – один час 16 минут 57 секунд. Третье место с результатом один час 17 минут пять секунд взяла Линда Индерганд.

NBC Olympics сообщает, что это первый так называемый чистый подиум – когда все медали взяла одна страна – на нынешних соревнованиях.

Как отмечает Swiss Info, это также первый раз, когда три швейцарские женщины-спортсменки вместе поднялись на олимпийский подиум. Аналогичное достижение в 1936 году совершили швейцарские мужчины-гимнасты. Они забрали все награды на соревнованиях по гимнастике в дисциплине "вольные упражнения".

Агентство Reuters сообщило, что в последний раз одна страна выиграла золото, серебро и бронзу на олимпийских соревнованиях по велоспорту в 1904 году, тогда это были США.

Кроме того, как отмечает агентство, золотая медалистка Нефф приняла участие в нынешней Олимпиаде спустя всего шесть недель после того, как получила перелом руки.