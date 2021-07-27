Впервые в истории Олимпиады золотую медаль получила спортсменка с Бермудских островов

Дистанцию, которая включает в себя заплыв на 1,5 км, поездку на велосипеде в 40 км и бег на 10 км, Даффи одолела за 1 час 55 минут 36 секунд.

Британка Джорджия Тейлор-Браун пришла второй, ее время – 1 час 56 минут 50 секунд. Третьей стала американка Кэти Заферес – 1 час 57 минут 3 секунды.

Джорджия Тейлор-Браун (слева), Флора Даффи (по центру) Кэти Заферес (справа). Фото: EPA

Как отмечают организаторы, медаль Даффи – первое "золото" для Бермудских островов за всю историю Олимпийских игр.

Associates Press подчеркивает, что Бермуды отправляют своих спортсменов на Олимпиаду с 1936 года. Свою первую награду они взяли на Олимпиаде в 1976 году – обладателем "бронзы" стал боксер Кларенс Хилл. С тех пор у Бермуд не было наград на соревнованиях.

В этом году от Бермудских островов на Олимпиаде соревнуются всего лишь два спортсмена – Даффи и гребец Дара Ализаде.