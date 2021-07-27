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Впервые в истории Олимпиады золотую медаль получила спортсменка с Бермудских островов

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Награда Даффи вторая в истории Олимпийских игр медаль для Бермудских островов
Награда Даффи – вторая в истории Олимпийских игр медаль для Бермудских островов
Фото: EPA

Двукратная чемпионка мира по триатлону с Бермудских островов Флора Даффи взяла золото на Олимпиаде в Токио. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба соревнования.

Дистанцию, которая включает в себя заплыв на 1,5 км, поездку на велосипеде в 40 км и бег на 10 км, Даффи одолела за 1 час 55 минут 36 секунд.

Британка Джорджия Тейлор-Браун пришла второй, ее время – 1 час 56 минут 50 секунд. Третьей стала американка Кэти Заферес – 1 час 57 минут 3 секунды.

Фото: EPA
Джорджия Тейлор-Браун (слева), Флора Даффи (по центру) Кэти Заферес (справа). Фото: EPA

Как отмечают организаторы, медаль Даффи – первое "золото" для Бермудских островов за всю историю Олимпийских игр.

Associates Press подчеркивает, что Бермуды отправляют своих спортсменов на Олимпиаду с 1936 года. Свою первую награду они взяли на Олимпиаде в 1976 году – обладателем "бронзы" стал боксер Кларенс Хилл. С тех пор у Бермуд не было наград на соревнованиях.

В этом году от Бермудских островов на Олимпиаде соревнуются всего лишь два спортсмена – Даффи и гребец Дара Ализаде.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 156 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Сейчас в медальном зачете лидируют США (22 медали) и Китай (21 медаль). На третьем месте – Япония (16 медалей). 

Украина делит 44-е место с Казахстаном, у нее три бронзы – в женском дзюдо, в мужском фехтовании и в стрельбе из пневматического пистолета.

Теги: Олимпиада, триатлон, Олимпиада 2020, соревнования, Бермудские острова, Олимпийские игры
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