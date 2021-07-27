Акции связанных со скейтбордингом японских компаний выросли после победы японцев на Олимпиаде

25 июля в Токио прошли первые в истории Олимпиады мужские соревнования по скейтбордингу. В них "золото" завоевал 22-летний японец Юто Хоригомо.

На следующий день состоялись женские соревнования, "золото" и "бронзу" в них взяли еще две японки – 13-летняя Момидзи Нисия и 16-летняя Фуна Накаяма.

После этих побед акции японской компании Morito Co., занимающейся распространением инвентаря для скейтбординга, выросли на 12%.

Кроме того, акции компании-владельца соцсети Mixi, чье подразделение спонсирует обладателя золота Хоригомо, продемонстрировали наибольший за семь недель рост – 2,8%.

Рост акций наблюдался даже у компаний, напрямую не связанных со скейтбордингом. Так, акции компании – торговца замороженными морепродуктами Hohsui Corp. подскочили на 9,5%, а объем торговли ими на 4000% превысил средние дневные показатели последних трех месяцев. Здание и логотип этой компании были хорошо видны на заднем фоне церемонии награждения медалями Нисии и Хоригомо в парке городского спорта Ариаке в Токио.