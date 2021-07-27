Свитолина вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио. Единственная из пяти самых рейтинговых теннисисток мира

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Свитолина (четвертая в рейтинге WTA) победила со счетом 5:7, 6:3, 5:4.
Вторая ракетка мира, японка Наоми Осака в 1/4 не смогла пробиться, сообщает официальный аккаунт Олимпиады в Twitter. В матче за выход в четвертьфинал Осака сегодня проиграла чешке Маркете Вондроушовой (1:6, 4:6).
Marketa Vondrousova * has defeated Naomi Osaka * in straight sets, 6-1 6-4 at #Tokyo2020— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 27, 2021
После проигрыша Осаки Свитолина – самая рейтинговая теннисистка, которая продолжает выступления на Олимпиаде. Первая и третья ракетки мира – Эшли Барти и Арина Соболенко завершили выступления накануне. Бьянка Андрееску, которая занимает пятое место в рейтинге WTA, пропускает Олимпиаду.
26 июля в четвертьфинал женского олимпийского теннисного турнира прошли украинские сестры Надежда и Людмила Киченок (в парном разряде).
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.
Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.
На 27 июля у Украины три олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании и бронза в стрельбе из пневматического пистолета.