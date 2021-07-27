Свитолина вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио. Единственная из пяти самых рейтинговых теннисисток мира

Свитолина прошла в четвертьфинал турнира на Олимпиаде в Токио Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Свитолина (четвертая в рейтинге WTA) победила со счетом 5:7, 6:3, 5:4.

Вторая ракетка мира, японка Наоми Осака в 1/4 не смогла пробиться, сообщает официальный аккаунт Олимпиады в Twitter. В матче за выход в четвертьфинал Осака сегодня проиграла чешке Маркете Вондроушовой (1:6, 4:6).

Marketa Vondrousova * has defeated Naomi Osaka * in straight sets, 6-1 6-4 at #Tokyo2020 — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 27, 2021

После проигрыша Осаки Свитолина – самая рейтинговая теннисистка, которая продолжает выступления на Олимпиаде. Первая и третья ракетки мира – Эшли Барти и Арина Соболенко завершили выступления накануне. Бьянка Андрееску, которая занимает пятое место в рейтинге WTA, пропускает Олимпиаду.