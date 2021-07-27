На Олимпиаде в Токио выявили более 150 случаев COVID-19

COVID-19 выявили и у полицейских, которые работали на олимпийских объектах Фото: ЕРА

По словам организаторов, один из спортсменов – голландский теннисист, они жили в спортивной деревне. Остальные зараженные – три официальных лица, связанных с Олимпийскими играми, в том числе один подрядчик и член оргкомитета.

Из указанных семи заболевших пять прибыли были из-за границы. Всего по состоянию на 25 июля в Японию приехало 37 579 человек из других стран, отметило агентство.

Полиция Токио отдельно заявила, что COVID-19 выявили у трех офицеров, которые работали на олимпийских объектах.