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Немецкие гимнастки снова отказались от трико с голыми ногами в знак протеста против сексуализации в спорте. В этот раз – на Олимпиаде в Токио

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Немецкие спортсменки (на снимке Сара Восс) снова надели закрытые костюмы в знак протеста против сексуализации в спорте
Немецкие спортсменки (на снимке – Сара Восс) снова надели закрытые костюмы в знак протеста против сексуализации в спорте
Фото: ЕРА

Немецкие гимнастки Сара Восс, Ким Буи, Паулина Шефер и Элизабет Зейтц 25 июля для выступлений в квалификационном этапе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио выбрали костюмы, которые закрывают ноги до лодыжек, отказавшись от традиционных трико с голыми ногами.

Фото Шефер опубликовала в Instagram. 

Таким образом спортсменки хотели показать: каждая женщина должна сама решать, что ей носить, подчеркнула Восс, ее цитирует CNN

В таких же костюмах немецкие гимнастки тренировались, фото показывала Восс. 

Именно она первой представила закрытые костюмы команды – во время выступления в первом раунде квалификации чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который проходил в швейцарском Базеле. Ее примеру последовали Буи и Зейтц.

Федерация гимнастики Германии подчеркивала тогда в Twitter, что так спортсменки протестуют против сексуализации в спорте. 

По итогам квалификации немецкие гимнастки заняли девятое место, в командный финал немки не прошли, уточнили в федерации. 

Контекст:

Закрытые комбинезоны-юнитарды для выступлений в гимнастике разрешены с 2009 года, но до немецких гимнасток их надевали только спортсменки-мусульманки по религиозным причинам, отмечает "Німецька хвиля".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Олимпиада, гимнастика, Токио, Олимпиада 2020, Олимпийские игры, гимнастка
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