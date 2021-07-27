Немецкие гимнастки снова отказались от трико с голыми ногами в знак протеста против сексуализации в спорте. В этот раз – на Олимпиаде в Токио

Немецкие спортсменки (на снимке – Сара Восс) снова надели закрытые костюмы в знак протеста против сексуализации в спорте Фото: ЕРА

Фото Шефер опубликовала в Instagram.

Таким образом спортсменки хотели показать: каждая женщина должна сама решать, что ей носить, подчеркнула Восс, ее цитирует CNN.

В таких же костюмах немецкие гимнастки тренировались, фото показывала Восс.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sarah Voss (@sarah.vossi)

Именно она первой представила закрытые костюмы команды – во время выступления в первом раунде квалификации чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который проходил в швейцарском Базеле. Ее примеру последовали Буи и Зейтц.

Федерация гимнастики Германии подчеркивала тогда в Twitter, что так спортсменки протестуют против сексуализации в спорте.

Gegen Sexualisierung im Turnen: EM-Turnerinnen des DTB starten in Basel in langem Turn-Anzug. Ziel ist ästhetisch präsentieren - ohne sich unwohl zu fühlen. #gymnasticalliance @SarahVo46143738 pic.twitter.com/tQbhZE0CHn — Deutscher Turner-Bund (@dtb_online) April 21, 2021

По итогам квалификации немецкие гимнастки заняли девятое место, в командный финал немки не прошли, уточнили в федерации.

Leider hat es für unsere Turnerinnen knapp nicht für das Teamfinale gereicht, aber Platz neun ist auch aller Ehren wert. Zudem stehen wir dank @SeitzEli und Kim Bui in drei Einzelfinals!#WirfuerD #TeamDeutschland #Olympics https://t.co/2LRCzM3szi — Deutscher Turner-Bund (@dtb_online) July 25, 2021