В Японии ожидают тайфун. Организаторы Олимпиады 2020 изменили расписание

По прогнозам синоптиков, тайфун Непартак приблизится к востоку и северо-востоку Японии. Это может повлиять на некоторые олимпийские мероприятия, включая футбольные матчи в префектурах Мияги и Ибараки, поскольку Японское метеорологическое агентство предупреждает о сильном дожде, сильном ветре и высоких волнах.
Ожидается, что количество осадков составит до 150 мм в районе Тохоку и 120 мм в районе Канто-Кошин, включая Токио. Синоптики считают, что в среду, 28 июля, тайфун перерастет во внетропический циклон.
Как отмечает Associated Press, организаторы внесли изменения в расписание из-за погодных условий. В частноcти, были перенесены соревнования по стрельба из лука, гребле и парусному спорту.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.
Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.
Сейчас в медальном зачете лидируют США (22 медали) и Китай (21 медаль). На третьем месте – Япония (16 медалей).
Украина делит 44-е место с Казахстаном, у нее три "бронзы" – в женском дзюдо, в мужском фехтовании и в стрельбе из пневматического пистолета.