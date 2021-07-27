В Японии ожидают тайфун. Организаторы Олимпиады 2020 изменили расписание

По прогнозам синоптиков, тайфун Непартак приблизится к востоку и северо-востоку Японии. Это может повлиять на некоторые олимпийские мероприятия, включая футбольные матчи в префектурах Мияги и Ибараки, поскольку Японское метеорологическое агентство предупреждает о сильном дожде, сильном ветре и высоких волнах.

Ожидается, что количество осадков составит до 150 мм в районе Тохоку и 120 мм в районе Канто-Кошин, включая Токио. Синоптики считают, что в среду, 28 июля, тайфун перерастет во внетропический циклон.

Как отмечает Associated Press, организаторы внесли изменения в расписание из-за погодных условий. В частноcти, были перенесены соревнования по стрельба из лука, гребле и парусному спорту.