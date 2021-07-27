Украинские пловцы вышли в финал Олимпиады в Токио, Романчук установил рекорд

Романчук показал лучший результат в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и установил новый олимпийский рекорд – 7.41.28. Мировой рекорд остается у китайского пловца Чжан Линя (установлен в Риме в 2009 году).

Фролов вышел в финал с результатом 7.47.67.

Всего на дистанции 800 метров вольным стилем было пять заплывов, в финал прошли восемь лучших спортсменов – это представители Украины, Германии, США, Австрии, Бразилии, Австралии и Италии.

Скриншот: suspilne.media

Финал будет проходить 29 июля в 10.30 по местному времени (4.30 по Киеву).